На известном курортном острове петух убил человека

На Филиппинах произошло убийство правоохранителя, который принимал участие в рейде по поводу незаконного петушиного боя. В результате на копа напал боевой петух, удар которого оказался смертельным, пишет Al-Arabiya.

Сообщается, что петушиные бои очень популярны на Филиппинах, и их владельцы для кровавой “зрелищности” прикрепляют к лапам птиц лезвия и шпоры. И так как во время пандемии бои запретили, на одно из таких “соревнований” прибыли правоохранители. Лейтенант Кристиан Болок хотел подобрать боевого петуха при сборе вещдоков, и тот ударил его лапой с лезвием в бедро. К сожалению, лейтенант истек кровью до того, как его доставили в больницу.

Напомним, на Филиппины обрушился тайфун "Молаве", скорость которого достигла 125 км/ч с порывами до 180 км/ч. В результате этого стихийного бедствия свыше 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища. Жителям предоставлено более 800 центров эвакуации в виде школ и правительственных учреждений.

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