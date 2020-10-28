kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.10.2020

BTC/USD

13642.92

ETH/USD

396.59

LTC/USD

58.12

НБУ 28.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия На известном курортном острове петух убил человека
commentss НОВОСТИ Все новости

На известном курортном острове петух убил человека

К сожалению, лейтенант истек кровью до того, как его доставили в больницу

сегодня, 10:25
Автор:

Елена Волкова

На Филиппинах произошло убийство правоохранителя, который принимал участие в рейде по поводу незаконного петушиного боя. В результате на копа напал боевой петух, удар которого оказался смертельным, пишет Al-Arabiya.

На известном курортном острове петух убил человека

Сообщается, что петушиные бои очень популярны на Филиппинах, и их владельцы для кровавой “зрелищности” прикрепляют к лапам птиц лезвия и шпоры. И так как во время пандемии бои запретили, на одно из таких “соревнований” прибыли правоохранители. Лейтенант Кристиан Болок хотел подобрать боевого петуха при сборе вещдоков, и тот ударил его лапой с лезвием в бедро. К сожалению, лейтенант истек кровью до того, как его доставили в больницу.

Напомним, на Филиппины обрушился тайфун "Молаве", скорость которого достигла 125 км/ч с порывами до 180 км/ч. В результате этого стихийного бедствия свыше 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища. Жителям предоставлено более 800 центров эвакуации в виде школ и правительственных учреждений. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ