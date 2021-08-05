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Главная Новости Общество происшествия На Херсонщине в водоеме нашли крокодила: подробности
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На Херсонщине в водоеме нашли крокодила: подробности

Рептилия могла убежать из клетки, ведь на Арбатской стрелке сейчас передвижная выставка крокодилов

сегодня, 18:18
Автор:

Лиля Воробьева

В одном из водоемов Арабатской Стрелки, на Херсонщине, отдыхающие увидели крокодила. Об этом сообщает УНИАН.

На Херсонщине в водоеме нашли крокодила: подробности

На Херсонщине нашли крокодила (фото из открытых источников)

Факт проживания экзотического обитателя в воде не опроверг и руководитель местного сафари-парка Алексей Гетта.

Господин Александр предположил, что рептилия могла убежать из клетки, ведь на Арбатской стрелке сейчас присутствует передвижная выставка крокодилов.

"Вроде, эта выставка сказала, что это не их крокодил ... Якобы какой-то пляжный фотограф напился и потерял этого полутораметрового крокодила. Насколько мне известно, этот фотограф исчез", — отметил главный в сафари-парке.

Директор говорит, что нового опасного соседа хотят поймать, ведь он может нанести вред людям.

"Крокодил может не есть несколько дней, но потом проголодается и отправится в поисках пищи. И неизвестно, кто встретится на его пути", — подчеркнул Александр Гетта.

Он предполагает, что экзотический житель местного водоема находится здесь в опасности. Он может погибнуть, когда наступит осень.

Неизвестно рады ли зубастому соседу жители села Счастливцево Генического района. Недалеко от этого населенного пункта есть озеро, которое возникло на месте заброшенного карьера. Теперь здесь и живет опасное животное.

Руководитель сафари — парка утверждает, что пока не готов взять крокодила на постоянное место жительства.

"У нас нет аквариума, мы только планируем его построить. Но я могу договориться с кем-то из коллег из зоопарков, где есть террариум, чтобы они забрали крокодила", — сказал он.

Знают о зубастой рептилии и в местной полиции. Но сами обеспокоенные жители Арбатской стрелки говорят, что крокодила смогут отловить ветеринары с помощью ружья со шприцами с транквилизатором. И рептилии таким образом сохранят жизнь, и людей избавят от такого опасного соседа.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что показали, как фермеры Херсонской выбрасывают свой урожай огурцов.


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Источник: https://www.unian.net/ecology/v-hersonskoy-oblasti-na-arabatskoy-strelke-v-vodoeme-obnaruzhili-krokodila-11504506.html?_gl=1*g60g6h*_ga*MTQ4MjkxMDA1OS4xNjIzMTYzODgx*_ga_P6EEJX21DY*MTYyODE3NDQzMS4xNzcuMC4xNjI4MTc0NDMxLjYw*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyODE3NDM3MS42NC4
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