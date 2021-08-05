На Херсонщине в водоеме нашли крокодила: подробности

BTC/USD
39276.31
ETH/USD
2772.58
LTC/USD
141.26
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
32.15
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В одном из водоемов Арабатской Стрелки, на Херсонщине, отдыхающие увидели крокодила. Об этом сообщает УНИАН.
На Херсонщине нашли крокодила (фото из открытых источников)
Факт проживания экзотического обитателя в воде не опроверг и руководитель местного сафари-парка Алексей Гетта.
Господин Александр предположил, что рептилия могла убежать из клетки, ведь на Арбатской стрелке сейчас присутствует передвижная выставка крокодилов.
Директор говорит, что нового опасного соседа хотят поймать, ведь он может нанести вред людям.
Он предполагает, что экзотический житель местного водоема находится здесь в опасности. Он может погибнуть, когда наступит осень.
Неизвестно рады ли зубастому соседу жители села Счастливцево Генического района. Недалеко от этого населенного пункта есть озеро, которое возникло на месте заброшенного карьера. Теперь здесь и живет опасное животное.
Руководитель сафари — парка утверждает, что пока не готов взять крокодила на постоянное место жительства.
Знают о зубастой рептилии и в местной полиции. Но сами обеспокоенные жители Арбатской стрелки говорят, что крокодила смогут отловить ветеринары с помощью ружья со шприцами с транквилизатором. И рептилии таким образом сохранят жизнь, и людей избавят от такого опасного соседа.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что показали, как фермеры Херсонской выбрасывают свой урожай огурцов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости