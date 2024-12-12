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На Харьковщине произошла страшная авария: в автомобиле был ребенок

В аварии под Харьковом погибли два человека

сегодня, 09:33
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Недилько Ксения

В результате аварии на Харьковщине два человека погибли, еще двое получили телесные повреждения. Среди пострадавших – ребенок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

На Харьковщине произошла страшная авария: в автомобиле был ребенок

ДТП с погибшими. Фото: НПУ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 декабря около 7:45 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле села Ивановка Чугуевского района.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись грузовик МАН и автомобиль Таврия.

В результате происшествия 39-летний водитель автомобиля Таврия и его 39-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Телесные повреждения получили 3-летняя девочка и 42-летний мужчина этого же транспортного средства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на трассе в центре Украины произошло жуткое ДТП. 30 ноября днем вблизи Винницы на объездной дороге произошло жуткое ДТП, в результате которого столкнулись две легковушки.

В результате крушения водитель автомобиля "Форд" от полученных травм погиб на месте. Спасатели деблокировали его из изуродованного транспортного средства. В другом автомобиле, "Тойота", в результате столкновения были заблокированы три человека: водитель и двое пассажиров. Необычные с помощью гидравлического инструмента деблокировали их и передали медикам. Еще один пассажир этого автомобиля смог выбраться самостоятельно. Причины, вызвавшие ДТП, устанавливает следственно-оперативная группа Нацполиции.



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