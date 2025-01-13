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На границе обнаружили старинные вещи: что пытаются вывозить украинцы

Вероятно, найденные вещи имеют культурную и историческую ценность: это установит экспертиза

сегодня, 17:16
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Кречмаровская Наталия

Пограничники изъяли на границе с Украиной, вероятно, ценные вещи, которые украинцы пытались вывезти за границу.

На границе обнаружили старинные вещи: что пытаются вывозить украинцы

Иллюстративное фото

В Государственной пограничной службе Украины сообщили о случаях обнаружения вероятно ценных вещей.

Так, в пункте пропуска "Шегини" пограничники 7 пограничного Карпатского отряда вместе с таможенниками обнаружили у 38-летней днепрянки старинную икону, которую она пыталась вывезти в Чехию.

“Икона датирована 1913 годом. Ее нашли в автомобиле Audi в багажном отсеке среди личных вещей. Для установления факта возможной культурной или исторической ценности образ был передан на экспертизу”, — сообщили в службе.

Другой случай обнаружили в пункте пропуска "Рава-Русская". Там пограничники и таможенники обнаружили восемь медалей. Медали находились в чемодане среди личных вещей 73-летней львовянки. Женщина следовала автобусом на выезд из Украины. Обнаруженная барышня планировала продать в Польше.

“Медали изъяли на склад таможни. Составляют ли они культурную или историческую ценность, установит экспертиза”, — отметили в Госпогранслужбе.

На границе обнаружили старинные вещи: что пытаются вывозить украинцы - фото 2
На границе обнаружили старинные вещи: что пытаются вывозить украинцы - фото 3
На границе обнаружили старинные вещи: что пытаются вывозить украинцы - фото 4
На границе обнаружили старинные вещи: что пытаются вывозить украинцы - фото 5
На границе обнаружили старинные вещи: что пытаются вывозить украинцы - фото 6

Напомним, что пограничники 7 пограничного Карпатского отряда, как писал портал "Комментарии", рассказали, сколько взяткодателей задержали на границе и за что чаще всего предлагали деньги.

Отмечается, что за 2024 разоблачили 178 взяткодателей. В Госпогранслужбе сообщили, что деньги пограничникам предлагали в национальной и иностранной валюте. "В 2024 году пограничники 7 пограничного Карпатского отряда отказались от неправомерной выгоды на сумму почти 2,5 миллиона гривен", — отметила начальница группы предотвращения и выявления коррупции 7 пограничного Карпатского отряда Валентина Скред.



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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/45603-prikordonniki-zapobigli-vivezennyu-starovinnoyi-ikoni-ta-medalej-za-mezhi-ukrayini
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