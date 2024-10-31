На фоне "тысячи от Зеленского" в Украине появилась новая мошенническая схема: что следует знать

Мошенники в Украине не отстают от политических тенденций – в правительстве еще фактически не успели полностью проработать инициативу Владимира Зеленского о выплате тысячи гривен каждому гражданину, а мошенники уже воплощают в жизнь новые схемы. Об опасности украинцев предупредили в Министерстве социальной политики Украины, сообщаю портал "Комментарии".



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“Вниманию украинцев! Мошенники распространяют фейковые сообщения от Минсоцполитики! В сети, в частности среди Telegram-каналов, ходят ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства”, — предупредили в министерстве.

В Минсоцполитики обратились к гражданам и средствам массовой информации, которые могут распространять данные с просьбой не доверять доверяйте таким сообщениям и не переходить по соответствующим ссылкам.

"Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карт, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам", — подчеркнули в Минсоцполитики.

Также акцентировали, что вся достоверная информация по оформлению денежной поддержки в 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах правительства.

“А возможность получить 1000 грн в рамках программы “Зимняя е Поддержка” будет осуществляться через официальное приложение “Действие”. Будьте бдительны! Берегите себя и доверяйте только официальным источникам!", — отметили в министерстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с 1 декабря украинцы получат тысячу гривен. Поручение выплатить деньги каждому украинцу дал Кабинету Министров Украины Президент Украины Владимир Зеленский. На что можно потратить тысячу гривен, читайте по ссылке.