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На Черниговщине произошла трагедия: трое малолетних детей провалились под лед

Дети провалились под лед – спасти удалось только двоих

сегодня, 08:12
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Недилько Ксения

Трагедия произошла 10 марта после обеда в селе Малый Листвен Репкинской территориальной громады Черниговской области. Трое малолетних мальчиков провалились под лед на реке Белоус. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На Черниговщине произошла трагедия: трое малолетних детей провалились под лед

Иллюстративное фото

Двоих спасли прохожие. К сожалению, третьего девятилетнего мальчика вовремя вытащить из воды не удалось. Его брата, 2012 г.р., после осмотра медиками госпитализировали в больницу. Еще одного мальчика, 2017 г.р. забрали домой родственники.

"Родители! Еще раз призываем напоминать детям об опасности выхода на тонкий лед. Особенно в период неустойчивых температур!", – отмечают спасатели.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Одессе произошла трагедия: подростка убило током от неосторожности.

Трагический случай произошел вечером 9 марта в Одессе. Два парня залезли на крышу грузового вагона, где один из них, 2008 года рождения, погиб от удара током. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Другого парня, 2013 г.р., удалось спасти – чрезвычайники сняли его с вагона и госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также портал "Комментарии" писал , что в Киевском метрополитене произошла трагедия: мужчину сбил поезд. В КГГА отмечают, что пассажир грубо нарушил правила использования метрополитена и несанкционированно прошел в тоннель во время движения поездов, в результате чего попал под электропоезд. От полученных травм погиб на месте. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен". Событие произошло примерно в 70 метрах от платформы, фактически в самом тоннеле. Работы по деблокированию пассажира проводили специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



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