На Черниговщине прогремел взрыв на остановке - ВИДЕО

В селе Мрине Черниговской области прогремел взрыв на остановке общественного транспорта. Его устроили саперы. Никто не пострадал. Конструкция остановки также осталась невредима. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговщины.

В полицию позвонили местные жители. На остановке они заметили две подозрительные металлические коробки. Одна из них была перемотана изолентой. Также она издавала звуки похожие на работу часового механизма.

Взрыв на остановке. Фото: Национальная полиция

Приехав на вызов, полицейские не стали рисковать, и решили находку сразу же ликвидировать с помощью гидродинамического удара. Подъезды к остановке перекрыли и селян попросили не приближаться к потенциально опасному району. Уже вскоре выяснилось, что никакой угрозы и не было. Вся эта инсценировка с коробками и "взрывчаткой" оказалась чей-то нелепой шуткой. Остановку неизвестные "заминировали" самыми обыкновенными будильниками. Внутри металлических упаковок полицейские обнаружили дешевые пластиковые часы. А вот взрывчатых веществ там не было и следа.

"Похоже на то, что местный "кулибин" решил таким образом нелепо пошутить", - прокомментировали случившееся в полиции.





Полиция поблагодарила граждан за бдительность, ведь если угроза оказалось реальной, могли бы пострадать люди.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что мощный взрыв прогремел в ресторане Фукусимы.





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