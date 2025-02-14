На ЧАЭС предупредили об угрозе утечки радиоактивных веществ (ВИДЕО)

В результате попадания вражеского дрона в укрытие ЧАЭС есть вероятность выхода радиоактивных веществ при определенных обстоятельствах. Об такой угрозе сообщил на брифинге главный инженер Чернобыльской атомной станции Александр Титарчук, пишет издание "Укринформ".

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“Укрытие уже старое. Ему скоро будет 40 лет и для того, чтобы обеспечить безопасность, мировое сообщество выделяло средства, построили безопасный новый конфайнмент, который очень дорог и стоил очень много для нас сил и в том числе здоровья наших всех рабочих. Это во-первых. Во-вторых, укрытие (после попадания русского дрона – ред.) перестало выполнять свою функцию. Теперь есть возможность выхода радиоактивных веществ в силу тех или иных действий, которые могут быть на старом объекте укрытия”, — рассказал Титарчук.

По его словам, ситуация контролируемая, превышение контрольных уровней относительно радиационного фона на площадке не наблюдается, а фон не изменился.

Глава Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины Андрей Даник также подтвердил информацию о состоянии радиационного фона. По его словам, активный пожар был ликвидирован. Однако сейчас на месте попадания продолжают работать спасательные подразделения.

“Они делают укрытие металлических конструкций и гасят утеплитель, который еще в некоторых местах продолжает (тлеть – ред.). Это действительно трудная работа. Высота – свыше 100 м. Погодные условия нам создают сложности: минусовая температура, постоянный непрекращающийся снег. Вместе с тем спасатели выполняют эти задачи”, — отметил глава ГСЧС.

Глава Государственного агентства зоны отчуждения Григорий Ищенко добавил, что последствия попадания могли бы быть катастрофическими.

“Последствия могли быть катастрофическими. Если бы, скажем, дрон попал метров 15 в сторону старого укрытия, то была бы радиационная авария и совсем другой категории”, — сказал Ищенко.

Напомним, что на ЗАЭС, как писал портал "Комментарии", могла произойти авария из-за вражеских обстрелов.