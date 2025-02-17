На ЧАЭС обнаружили новые очаги тления: что известно о радиационной угрозе

На Чернобыльской атомной электростанции возобновлены работы по ликвидации возгорания. Напомним, в пятницу, 14 февраля, вражеский дрон попал в защитное сооружение на ЧАЭС.

Фото из открытых источников

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения рассказали о ситуации на 10:00 17 февраля. Отмечается, что было зафиксировано три очага тления.

О ликвидации последствий вражеского удара сообщили следующее:

работают две группы верхолазов (по четыре человека), третья группа закрепляется для частичного раскрытия конструкций укрытия и гашения ячеек тления;

проложены рабочие линии на пять стволов;

ситуацию мониторят с помощью БпЛА с тепловизором;

от ГСЧС привлечены 91 человек и 18 единиц техники.

Что касается радиационной угрозы, то в агентстве утверждают, что ухудшение радиационной обстановки на промышленной площадке НБК-ОУ и в целом на ДСП ЧАЭС не зафиксировано. Также, по данным агентства, не обнаружен и выход радиоактивных продуктов за установленные пределы.

Также данные радиационного фона по всей стране можно проверить на официальном ресурсе Минсреды "Экоугроза" .

Напомним, что следствие попадания вражеского дрона в укрытие ЧАЭС, как писал портал "Комментарии", есть вероятность выхода радиоактивных веществ при определенных обстоятельствах. Об этом сообщил на брифинге главный инженер Чернобыльской атомной станции Александр Титарчук.

Глава Государственного агентства зоны отчуждения Григорий Ищенко добавил, что последствия попадания могли бы быть катастрофическими. По его словам, дрон попал метров 15 в сторону над старым укрытием, это была бы радиационная авария и совсем другой категории.



