На Бали украинку хотят приговорить к смертной казни: за что наказание

21-летняя гражданка Украины, одесситка Екатерина Вакарова, была арестована 3 августа в международном аэропорту Бали. Во время осмотра багажа таможенники обнаружили 2 килограмма синтетического наркотика 4-CMC, спрятанные среди личных вещей.

Украинку хотят засудить смертной казнью

По данным следствия, девушка призналась, что планировала сбывать наркотики на территории острова, ориентируясь, прежде всего, на иностранных туристов в ночных клубах и других развлекательных заведениях. Следователи полагают, что она действовала по указаниям зарубежных контактов и могла быть связана с деятельностью транснационального наркосиндиката. Индонезийская полиция уже координирует расследование с Интерполом, чтобы отследить сеть.

Если вина Вакаровой будет доказана, ей грозит смертная казнь из-за расстрела или пожизненного заключения. Хотя, по статистике, подобные дела обычно завершаются назначением длительных сроков заключения от 12 до 20 лет.

