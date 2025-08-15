logo

BTC/USD

117351

ETH/USD

4436.45

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия На Бали украинку хотят приговорить к смертной казни: за что наказание
commentss НОВОСТИ Все новости

На Бали украинку хотят приговорить к смертной казни: за что наказание

На Бали украинку могут приговорить к смертной казни за контрабанду наркотиков

15 августа 2025, 19:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

21-летняя гражданка Украины, одесситка Екатерина Вакарова, была арестована 3 августа в международном аэропорту Бали. Во время осмотра багажа таможенники обнаружили 2 килограмма синтетического наркотика 4-CMC, спрятанные среди личных вещей.

На Бали украинку хотят приговорить к смертной казни: за что наказание

Украинку хотят засудить смертной казнью

По данным следствия, девушка призналась, что планировала сбывать наркотики на территории острова, ориентируясь, прежде всего, на иностранных туристов в ночных клубах и других развлекательных заведениях. Следователи полагают, что она действовала по указаниям зарубежных контактов и могла быть связана с деятельностью транснационального наркосиндиката. Индонезийская полиция уже координирует расследование с Интерполом, чтобы отследить сеть.

Если вина Вакаровой будет доказана, ей грозит смертная казнь из-за расстрела или пожизненного заключения. Хотя, по статистике, подобные дела обычно завершаются назначением длительных сроков заключения от 12 до 20 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, который назвал "прекрасным". По его словам, главной целью звонка было поблагодарить белорусского лидера за освобождение 16 заключенных, а также обсудить возможность увольнения еще около 1300 человек.

Трамп отметил, что беседа прошла в положительном ключе и охватила ряд тем, в частности, предстоящий визит Владимира Путина на Аляску. Американский президент заявил, что с нетерпением ждет личной встречи с Лукашенко.
Издание Time ранее писало, что с начала года Лукашенко ведет диалог с администрацией Трампа, предлагая себя в качестве посредника между Вашингтоном и Кремлем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thebalitimes.com/headlines/ukrainian-woman-kateryna-vakarova-arrested-in-bali-with-2-kg-of-new-type-narcotic/
Теги:

Новости

Все новости