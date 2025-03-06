На атомной станции на Тайване вспыхнул пожар

На атомной электростанции Мааньшань на юге Тайваня разгорелся пожар. Предварительные отчеты указывают, что пожар возник в охлаждающей башне рядом с электростанцией. Огонь удалось быстро потушить, а сообщений о пострадавших нет.

Пожар на АЭС Мааньшань в Тайване

6 марта около 11 утра с АЭС Мааньшань начали виднеться черные клубы дыма. Пожарные прибыли на атомную электростанцию и примерно через 10 минут ликвидировали пожар. Они обнаружили, что загорелись две градирни к югу от заброшенной воздушной компрессорной установки АЭС Мааньшань.

Компания-владелец АЭС Taipower сообщила, что воздушный компрессорный завод находился в 50 метрах от второго блока электростанции, который остается единственным действующим. В компании заявили, что блок безопасен и нет никакого риска утечки радиации.

Пожар на АЭС Мааньшань в Тайване

Прибывшие на место инцидента сотрудники Комиссии по ядерной безопасности Тайваня подтвердили, что отклонения в уровнях радиации незафиксированы. Комиссия требует от Taipower расследовать причину пожара и предложить усовершенствование, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

В заявлении Taipower предварительно считают, что причиной пожара могли стать искры, возникшие во время операций по резке трубопровода для неиспользуемых градирен вблизи площадки.

Полный вывод из эксплуатации реактора на АЭС Мааньшань планируется 17 мая 2025 года.

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