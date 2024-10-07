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Мужчины мобилизационного возраста незаконно пересекали границу: как помогал пограничник

Пограничника содержат под стражей, однако он может заплатить залог

сегодня, 17:45
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Кречмаровская Наталия

Пограничника разоблачили на противоправной деятельности – он пользовался своим служебным положением и помогал мужчинам мобилизационного незаконно пересекать границу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.

Мужчины мобилизационного возраста незаконно пересекали границу: как помогал пограничник

Фото ГПСУ

"По материалам оперативно-розыскного отдела 7 пограничного Карпатского отряда разоблачен военнослужащий, подозреваемый в переправке лиц через государственную границу Украины", — сообщили в Госпогранслужбе.

Следствие установило, что пограничник, пользуясь своим служебным положением, давал указания своим подчиненным по поводу не проведения надлежащей проверки документов у граждан Украины призывного возраста, которые не имели законных оснований для пересечения государственной границы Украины.

Пограничник организовал канал незаконной переправки лиц призывного возраста по поддельным документам через государственную границу Украины. За это ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток, с правом внесения залога в размере 757 000 грн.

"Государственная пограничная служба Украины имеет нулевую толерантность к коррупции", — подчеркнули пограничники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за незаконное пересечение границы уроженка Волынской области брала с мужчин 11 тыс. евро.

Полицейские Киева задержали злоумышленницу. Ей объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. О деталях незаконной схемы можно узнать подробнее по ссылке.




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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/44333-trimannya-pid-vartoyu-abo-ponad-750-tis-grn-zastavi-vijskovosluzhbovcyu-yakij-pidozryuyetsya-u-nezakonnomu-perepravlenni-osib-cherez-kordon
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