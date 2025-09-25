Полиция расследует изнасилование отцом малолетнего сына во Львовской области. Об этом стало известно с постановления Радеховского райсуда, обнародованного в Едином судебном реестре в сентябре. Суд предоставил следователям разрешение на допрос матери потерпевшего парня , передает местное издание Львов. Медиа.

Мужчину подозревают в изнасиловании малолетнего сына, пока тот смотрел в телефон

По материалам дела, подозреваемый изнасиловал малолетнего сына в августе этого года, находясь с ним дома наедине. Мужчина раздел мальчика, который в тот момент смотрел в телефон, и вступил с ним в половой акт.

"Действуя умышленно, противоправно, с целью избежать любых действий со стороны последнего, которые могли бы привлечь внимание посторонних лиц и не смог оказать ему сопротивление, воспользовавшись беспомощным состоянием малолетнего, который в то время смотрел в мобильный телефон, пользуясь отсутствием внимания посторонних лиц, в помещении дома снял с малолетней одежду, совершил действия сексуального характера, … совершив с ним половой акт независимо от добровольного его согласия", — говорится в постановлении.

Судья удовлетворил ходатайство следователя о проведении допроса свидетеля, матери ребенка. Добавим, что следствие продолжается по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Днепропетровщине судят женщину, которая насиловала свою двухлетнюю дочь. При этом подозреваемая все снимала на мобильный телефон, чтобы распространить детскую порнографию за деньги.