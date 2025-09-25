logo

BTC/USD

111618

ETH/USD

4016.6

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Мужчину подозревают в изнасиловании малолетнего сына, пока тот смотрел в телефон
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчину подозревают в изнасиловании малолетнего сына, пока тот смотрел в телефон

Подозреваемый насиловал сына дома, когда тот смотрел в телефон

25 сентября 2025, 18:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Полиция расследует изнасилование отцом малолетнего сына во Львовской области. Об этом стало известно с постановления Радеховского райсуда, обнародованного в Едином судебном реестре в сентябре. Суд предоставил следователям разрешение на допрос матери потерпевшего парня , передает местное издание Львов. Медиа.

Мужчину подозревают в изнасиловании малолетнего сына, пока тот смотрел в телефон

Мужчину подозревают в изнасиловании малолетнего сына, пока тот смотрел в телефон

По материалам дела, подозреваемый изнасиловал малолетнего сына в августе этого года, находясь с ним дома наедине. Мужчина раздел мальчика, который в тот момент смотрел в телефон, и вступил с ним в половой акт.

"Действуя умышленно, противоправно, с целью избежать любых действий со стороны последнего, которые могли бы привлечь внимание посторонних лиц и не смог оказать ему сопротивление, воспользовавшись беспомощным состоянием малолетнего, который в то время смотрел в мобильный телефон, пользуясь отсутствием внимания посторонних лиц, в помещении дома снял с малолетней одежду, совершил действия сексуального характера, … совершив с ним половой акт независимо от добровольного его согласия", — говорится в постановлении.

Судья удовлетворил ходатайство следователя о проведении допроса свидетеля, матери ребенка. Добавим, что следствие продолжается по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Днепропетровщине судят женщину, которая насиловала свою двухлетнюю дочь. При этом подозреваемая все снимала на мобильный телефон, чтобы распространить детскую порнографию за деньги.                                                                                                                 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости