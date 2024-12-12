Мужчина вступил в бой с белым медведем, чтобы спасти жену

В северном канадском городке Форт-Северн произошел трагический, но героический инцидент. Местный житель бросился на белого медведя, чтобы спасти свою жену, которая подверглась нападению животного возле их дома. Благодаря быстрой реакции и помощи соседа удалось избежать трагедии.

Белый медведь напал на людей. Фото: discoverwildlife

3 декабря супруги канадцев вышли из дома, чтобы проверить громкий лай собак. Выйдя во двор, они увидели крупнейшего наземного хищника – белого медведя. Животное набросилось на женщину, которая поскользнулась и упала.

Мужчина мгновенно отреагировал и бросился на защиту жены вступив в бой с белым медведем. На помощь пришел также сосед с ружьем, которому удалось несколько раз выстрелить в хищника. Раненый медведь сбежал в лес, где позже скончался от полученных травм. Мужчина получил от дикого животного серьезные ранения рук и ног и попал в больницу, но медики сообщают, что его жизни ничего не угрожает.

Как объясняет эксперт каз Polar Bear International Алиса МакКолл, белые медведи нападают на людей крайне редко. Обычно они попадают в поле зрения людей, когда мигрирующие животные достигают населённых пунктов. По ее словам, это случается, когда белые медведи больны или слишком молоды, чтобы держаться подальше от людей. Однако самой распространенной причиной является голод. Изменение климата и вызванное этим таяние ледников заставляют медведей искать пищу внутри страны, вдали от их природной среды обитания.

МакКолл также предупреждает, что популярный совет выглядеть мертвым во время нападения медведя – это миф.

"Если на вас напал медведь, точно не притворяйтесь мертвым. Сражайтесь, сколько можете", — утверждает эксперт, однако отмечает, если медведь не обратил на нас внимания, лучше спокойно и тихо уйти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасной трагедии в Словакии, где медведь напал на мужчину, который пошел за грибами.

Также "Комментарии" писали, что сотня диких енотов окружила дом женщины. Для спасения жизни она вызвала полицию.