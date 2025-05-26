Мужчина в помещении ТЦК пырнул ножом военнослужащего

Следователи Прилуцкого райотдела полиции расследуют уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки. Пострадавший госпитализирован в больницу, злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Черниговщины.

Задержанный подозреваемый, фото: НПУ

25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Прилуцкого ТЦК и СП мужчина, доставленный для проверки документов, совершил нападение на военного и нанес ему телесные повреждения, в том числе ножевое ранение предплечья.

Полицейские оперативно отреагировали на сообщения и задержали злоумышленника в статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователь полиции под процессуальным руководством Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны расследует уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Виннице утром 26 мая вспыхнул пожар в административном здании территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Возгорание произошло в районном отделении на площади около 6 квадратных метров. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание электросети.

В сети распространились видео по пожару ТЦК в Виннице. По данным "Общественное", возгорание произошло в 07:30. На место оперативно прибыли службы ГСЧС, локализовавшие и полностью ликвидировавшие пожар в Винницком ТЦК до 08:10. Огонь охватил незначительную часть помещения около шести квадратных метров, пострадавших среди работников или гражданского населения нет. Несмотря на большой дым, пожар удалось быстро взять под контроль.