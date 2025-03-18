Мужчина спал в постели с подругой, когда пес выстрелил в него из пистолета

В городе Мемфис произошел курьезный случай, когда пес случайно нажал на спусковой крючок пистолета, ранив своего владельца. Полиция проводит расследование и призывает граждан быть осторожными с хранением оружия.

В США собака случайно подстрелила хозяина. Фото из открытых источников

По сообщению Департамента полиции Мемфиса, мужчина отдыхал в постели со своей девушкой, когда его собака, по имени Орео, прыгнула на кровать. В этот момент лапа животного попала в спусковую скобу пистолета, что повлекло за собой случайный выстрел.

Пуля попала в верхнюю часть левого бедра мужчины, однако не коснулась жизненно важных органов. Пострадавший был доставлен в больницу, и врачи заверили, что его жизни ничего не угрожает.

После инцидента девушка потерпевшего покинула дом, прихватив с собой тот же пистолет с которого стреляла собака. Прибывшая на место инцидента полиция нашла гильзы на полу в комнате.

После инцидента полиция обратилась к владельцам оружия с призывом правильно хранить его. Правоохранители подчеркнули, что такие ситуации можно легко избежать, если соблюдать правила безопасности и призвали держать оружие взаперти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый подобный инцидент с собакой и оружием в США. В 2023 году собака случайно застрелила американца из ружья. Пес наступил на ружье в задней части автомобиля, которое выстрелило в мужчину и привело к трагическому случаю.

Также "Комментарии" писали о шокирующей трагедии в США, где двухлетний ребенок случайно убил свою мать из оружия. Пистолет был заряжен и находился рядом с ребёнком.