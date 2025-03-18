logo

BTC/USD

82620.53

ETH/USD

1895.26

LTC/USD

88.59

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Мужчина спал в постели с подругой, когда пес выстрелил в него из пистолета
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчина спал в постели с подругой, когда пес выстрелил в него из пистолета

В США собака случайно подстрелила хозяина.

сегодня, 14:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В городе Мемфис произошел курьезный случай, когда пес случайно нажал на спусковой крючок пистолета, ранив своего владельца. Полиция проводит расследование и призывает граждан быть осторожными с хранением оружия.

Мужчина спал в постели с подругой, когда пес выстрелил в него из пистолета

В США собака случайно подстрелила хозяина. Фото из открытых источников

По сообщению Департамента полиции Мемфиса, мужчина отдыхал в постели со своей девушкой, когда его собака, по имени Орео, прыгнула на кровать. В этот момент лапа животного попала в спусковую скобу пистолета, что повлекло за собой случайный выстрел.

Пуля попала в верхнюю часть левого бедра мужчины, однако не коснулась жизненно важных органов. Пострадавший был доставлен в больницу, и врачи заверили, что его жизни ничего не угрожает.

После инцидента девушка потерпевшего покинула дом, прихватив с собой тот же пистолет с которого стреляла собака. Прибывшая на место инцидента полиция нашла гильзы на полу в комнате.

После инцидента полиция обратилась к владельцам оружия с призывом правильно хранить его. Правоохранители подчеркнули, что такие ситуации можно легко избежать, если соблюдать правила безопасности и призвали держать оружие взаперти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый подобный инцидент с собакой и оружием в США. В 2023 году собака случайно застрелила американца из ружья. Пес наступил на ружье в задней части автомобиля, которое выстрелило в мужчину и привело к трагическому случаю.

Также "Комментарии" писали о шокирующей трагедии в США, где двухлетний ребенок случайно убил свою мать из оружия. Пистолет был заряжен и находился рядом с ребёнком. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.actionnews5.com/2025/03/10/man-accidentally-grazed-by-bullet-after-dog-gets-paw-stuck-gun-trigger-police-say/
Теги:

Новости

Все новости