Мужчина с пистолетом объявлял «минуту молчания»

В Виннице полиция задержала мужчину, который посреди улицы с пистолетом в руках "объявлял минуту молчания". Инцидент получил огласку после того, как видео появилось в местных Telegram-каналах, сообщили Hromadske в полиции Винницкой области.

Мужчина с пистолетом

Правоохранители сразу же зарегистрировали событие и направили на место группу реагирования. Личность мужчины быстро установили: им оказался 44-летний местный житель. Оружие, которое он держал в руках, оказалось игрушечным пистолетом.

Мужчину доставили в отделение полиции, после чего отправили в лечебное учреждение. В соцсетях начали появляться версии, которые он мог иметь психологические проблемы, однако официально правоохранители такие предположения не подтверждают и не комментируют.

Полиция проводит проверку всех обстоятельств инцидента. Никаких обвинений мужчине пока не предъявляли. Квалификацию события определят после завершения проверочных действий.

Этот случай вызвал широкий резонанс в городе, ведь видео с вооруженным мужчиной быстро распространилось соцсетями, вызвав волну обсуждений и слухов. Полиция призывает граждан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.

