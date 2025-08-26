Мужчина с пистолетом объявлял «минуту молчания»

Рубрики
Ткачова Марія
В Виннице полиция задержала мужчину, который посреди улицы с пистолетом в руках "объявлял минуту молчания". Инцидент получил огласку после того, как видео появилось в местных Telegram-каналах, сообщили Hromadske в полиции Винницкой области.
Мужчина с пистолетом
Правоохранители сразу же зарегистрировали событие и направили на место группу реагирования. Личность мужчины быстро установили: им оказался 44-летний местный житель. Оружие, которое он держал в руках, оказалось игрушечным пистолетом.
Мужчину доставили в отделение полиции, после чего отправили в лечебное учреждение. В соцсетях начали появляться версии, которые он мог иметь психологические проблемы, однако официально правоохранители такие предположения не подтверждают и не комментируют.
Полиция проводит проверку всех обстоятельств инцидента. Никаких обвинений мужчине пока не предъявляли. Квалификацию события определят после завершения проверочных действий.
Этот случай вызвал широкий резонанс в городе, ведь видео с вооруженным мужчиной быстро распространилось соцсетями, вызвав волну обсуждений и слухов. Полиция призывает граждан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.