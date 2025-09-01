Мужчина протаранил ворота российского консульства: что известно

В Сиднее 39-летний мужчина был арестован после инцидента возле Генерального консульства РФ. Как сообщают местные медиа, утром стражи порядка заметили подозрительный белый внедорожник, припаркованный на подъездной дорожке к зданию на Фуллертон-стрит.

Скандал в Сиднее

По данным полиции, мужчина сначала перелез через забор и попал на территорию консульства, но впоследствии вернулся в автомобиль. Когда правоохранители попытались с ним поговорить, водитель резко нажал на газ и протаранил ворота дипломатического учреждения, нанеся им значительные повреждения.

Полицейским пришлось использовать дубинки, чтобы добраться до мужчины в машине. Во время инцидента пострадали двое стражей порядка — 22-летний и 25-летний констебли. Они получили медицинскую помощь на месте.

Задержанного доставили в отделение полиции Сурри-Гиллс, где ему предъявили несколько обвинений: незаконное проникновение на закрытую территорию, использование оружия для препятствования следствию и хранение ножа в общественном месте. Ему отказали в освобождении под залог, и уже 2 сентября мужчина должен предстать перед судом.

Свидетели рассказывают, что видели, как полицейский с пистолетом требовал от водителя выйти из авто, однако вместо этого въехал в ворота и остановился уже на территории консульства. Автомобиль впоследствии эвакуировали со двора учреждения.

Австралийская федеральная полиция сообщила, что в операции участвовала ее группа дипломатической защиты, однако подчеркнула, что угрозы для консульства или местного сообщества нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в своем интервью USA Today вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию вокруг его острой дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Овальном кабинете.