logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Мужчина протаранил ворота российского консульства: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчина протаранил ворота российского консульства: что известно

В Австралии мужчина протаранил автомобилем ворота российского консульства

1 сентября 2025, 13:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Сиднее 39-летний мужчина был арестован после инцидента возле Генерального консульства РФ. Как сообщают местные медиа, утром стражи порядка заметили подозрительный белый внедорожник, припаркованный на подъездной дорожке к зданию на Фуллертон-стрит.

Мужчина протаранил ворота российского консульства: что известно

Скандал в Сиднее

По данным полиции, мужчина сначала перелез через забор и попал на территорию консульства, но впоследствии вернулся в автомобиль. Когда правоохранители попытались с ним поговорить, водитель резко нажал на газ и протаранил ворота дипломатического учреждения, нанеся им значительные повреждения.

Полицейским пришлось использовать дубинки, чтобы добраться до мужчины в машине. Во время инцидента пострадали двое стражей порядка — 22-летний и 25-летний констебли. Они получили медицинскую помощь на месте.

Задержанного доставили в отделение полиции Сурри-Гиллс, где ему предъявили несколько обвинений: незаконное проникновение на закрытую территорию, использование оружия для препятствования следствию и хранение ножа в общественном месте. Ему отказали в освобождении под залог, и уже 2 сентября мужчина должен предстать перед судом.

Свидетели рассказывают, что видели, как полицейский с пистолетом требовал от водителя выйти из авто, однако вместо этого въехал в ворота и остановился уже на территории консульства. Автомобиль впоследствии эвакуировали со двора учреждения.

Австралийская федеральная полиция сообщила, что в операции участвовала ее группа дипломатической защиты, однако подчеркнула, что угрозы для консульства или местного сообщества нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в своем интервью USA Today вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию вокруг его острой дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Овальном кабинете.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.abc.net.au/news/2025-09-01/car-enters-russian-embassy-sydney-grounds-man-charged/105719500?utm_source=abc_news_web&utm_medium=content_shared&utm_campaign=abc_news_web
Теги:

Новости

Все новости