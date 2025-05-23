Мужчина проснулся и увидел в своем саду огромный контейнеровоз (ФОТО)

Житель норвежской деревни проснулся от странного стука в дверь. Когда он выглянул в окно, то увидел, что в его саду остановился 135-метровый контейнеровоз. Полиция расследует, как судно могло оказаться на мелководье у жилого дома.

Контейнеровоз пришвартовался в саду в Норвегии. Фото: Jan Langhaug/EPA

Утром 22 мая недалеко от норвежского города Тронгейм произошел необычный и потенциально опасный инцидент. Контейнеровоз NCL Salten под флагом Кипра вышел из фарватера, приблизился к берегу и на скорости 30 км в час врезался носом в сад частного дома в селе Бинесет.

Владелец дома Йохан Гельберг не слышал никаких звуков пришвартовки корабля в собственном саду. Его разбудил стук в дверь соседа, заметившего ситуацию в 5 утра. Когда норвежец заметил контейнеровоз, он был поражен неожиданным зрелищем.

"Это было невероятно. Мне пришлось сильно вытянуть шею, чтобы увидеть это полностью", – рассказал Гельберг.

Мужчина добавил, что привык видеть корабли в фьорде, но они всегда поворачивали, прежде чем подойти близко к берегу. То, что 135-метровое судно оказалось буквально в нескольких метрах от его дома, он назвал "совершенно нереальным".

Контейнеровоз NCL Salten. Фото: Jan Langhaug/EPA

Местная полиция начала официальное расследование. В настоящее время рассматриваются несколько версий, в том числе техническая неисправность, человеческая ошибка или ошибка навигации. Как сообщает The Guardian, один человек из экипажа признан ответственным за инцидент, однако его имя не разглашается.

Представитель судовладельца компании North Sea Container Line заявил, что пока нет оснований полагать, что действия были умышленными. На борту контейнеровоза NCL Salten находились 16 членов экипажа из разных стран, в том числе Норвегии, Литвы, Украины и России. Никто не пострадал, утечка горючего не зафиксирована.

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