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Мужчина пошел в горы в Ивано-Франковской области: выносить его пришлось на носилках

Спасатели доставили мужчину к месту жительства

13 ноября 2024, 13:38
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Недилько Ксения

Горные спасатели помогли мужчине, который травмировал ногу во время спуска с горы Скалки Передние в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Мужчина пошел в горы в Ивано-Франковской области: выносить его пришлось на носилках

Спасательная операция, фото: ГСЧС Украины

О помощи попросила подруга пострадавшего, с которым она находилась на маршруте. Чрезвычайники оказали мужчине первую домедицинскую помощь и на специальных носилках транспортировали в автомобиль, откуда туристы направились к постоянному месту жительства.

Спасатели напоминают:

- всегда планируйте свой маршрут;

- подберите подходящую одежду и обувь;

- не ходите в горы самостоятельно или без сопровождения опытных гидов;

- обязательно загрузите мобильное приложение "Спасение в горах".

Мужчина пошел в горы в Ивано-Франковской области: выносить его пришлось на носилках - фото 2
Мужчина пошел в горы в Ивано-Франковской области: выносить его пришлось на носилках - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На Прикарпатье обнаружили заблудившуюся женщину и мужчину, который умер собирая грибы

28 октября два человека из Львовщины заблудились в лесу возле села Мысловка Калушского района. За помощью к спасателям обратился их друг. Чрезвычайники поисково-спасательного отделения села Выгода нашли женщину и сопровождали ее в автомобиль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На следующее утро в лесу обнаружили тело мужчины без признаков жизни. После проведения следственных действий спасатели транспортировали погибшего и передали работникам полиции.

К поисково-спасательной операции привлекались 13 спасателей, 3 единицы техники, 2 беспилотника и 4 кинологи с собаками.

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Речь идет о подростке из с. Черный поток Ивано-Франковской области, который днем вышел из дома в сторону лесного массива и не вернулся назад. Место нахождения парня было неизвестно, связь с ним тоже отсутствовала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На его поиски были привлечены 34 спасателя, 10 единиц техники, кинологи ГСЧС, полиция, работники лесного хозяйства, а также местные жители. На следующий день спасатели обнаружили юношу в лесном массиве села Молодятин, Коломыйского района и сопровождали его к месту жительства, где передали родителям. Состояние парня удовлетворительное.



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