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Главная Новости Общество происшествия Мужчина подорвал гранату во время отдыха на Черниговщине: есть погибшие
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Мужчина подорвал гранату во время отдыха на Черниговщине: есть погибшие

Один пострадавший сейчас находится в больнице

сегодня, 08:34
Автор:

Виолетта Комаровская
Мужчина подорвал гранату во время отдыха на Черниговщине: есть погибшие

Фото: Суспильне Чернигов

В Черниговской области в результате взрыва гранаты погибли три человека. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.

По данным Прокопенко, трагедия произошла в Бобровицком районе вчера поздно вечером.

"По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибло трое людей, один человек госпитализирован. На месте работают следователи Национальной полиции", - написал чиновник.

Как сообщает "Суспильне. Чернигов" со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Юлию Ковтун, среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован. Причины подрыва гранаты устанавливают правоохранители. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что мощный взрыв прогремел в одном из ресторанов японской префектуры Фукусима. Там также не обошлось без жертв. Инцидент произошел в городе Корияма. По данным полиции, взрыв прогремел в одном из местных ресторанов, который находился на финальной стадии ремонта и должен был возобновить работу 31 июля.


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