Мужчина на коленях просился в полицию, чтобы не оставаться с женой (Видео)

В Украине мужчина в состоянии алкогольного опьянения умолял полицию, чтобы та забрала его в участок. Гражданин заявлял, если он останется с женой, та "убьет" его. Правоохранители успели зафиксировать ситуацию на видео, которое впоследствии попало на Telegram канал "Регионалити".

Мужчина просился в отделение полиции чтобы не остаться с женой. Фото: media.az

До сих пор неизвестно, где именно произошел инцидент. Однако видео активно распространяется и комментируется интернет-пользователями.

На кадрах гражданин на коленях просил патрульных забрать его в участок, чтобы не оставаться один на один с женщиной.

Правоохранители поинтересовались, почему он хочет поехать с ними и избежать своей жены. Гражданин сообщил: "Убьет она меня, убьет. Я знаю, сейчас ребра будут сломаны, черепок перебит...".

Полиция так и не забрала мужчину с собой.

Пользователи, которые просмотрели видео, разделились на два лагеря. Одни заявляют, что гражданин сам виноват. Если ему не нравятся отношения со своей женой, можно в любой момент разойтись и уйти от нее.

Другие заявляют, что человек может испытывать на себе домашнее насилие, что нередко бывает в Украине. Поэтому полиция должна была глубже изучить проблему и провести беседу.





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