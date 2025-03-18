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Мужчина купил мороженое и потерял дар речи, когда его открыл: что там было

Змея попала в мороженое жителя Таиланда.

сегодня, 12:20
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Автор:
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Slava Kot

Житель Таиланда Райбан Накленгбун хотел просто полакомиться мороженым в жаркий день, но эта покупка стала для него настоящим шоком. Раскрыв сверток, он обнаружил в десерте что-то похожее на глаз. Впоследствии стало ясно, что внутри его мороженого была змея.

Мужчина купил мороженое и потерял дар речи, когда его открыл: что там было

Змея в мороженом. Фото из открытых источников

Удивленный мужчина задокументировал свою находку и опубликовал фото в соцсетях. Пост быстро набрал популярности и одни пользователи подошли к инциденту с юмором сообщая, что это "мороженое с дополнительным белком", другие не скрывали своего возмущения указывая, что не следует "покупать еду на улице".

Некоторые попытались определить, какая именно змея попала в мороженое. По их предположениям, это может быть молодая особь Chrysopelea ornata – древесная змея, распространенная в Юго-Восточной Азии. Взрослые особи достигают 70-130 см в длину, но в мороженом, вероятно, оказался молодой змей длиной около 20 см.

Хотя инцидент вызвал множество шуток, многие пользователи выразили серьезную обеспокоенность стандартами производства пищевых продуктов в стране. Несмотря на огласку, пока неизвестно, какая именно компания изготовила это мороженое, а местные власти не предоставили официальные комментарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале в Ивано-Франковске из-за пончика в котором нашли патрон. Полиция занялась проверкой инцидента.

Также "Комментарии" писали о том, как туристы убегают с тайского пляжа из-за таинственных игольчатых существ. Тысячи неизвестных для местных жителей существ появились вдоль 5-километрового участка побережья. Власти временно закрыли доступ к воде для местных и туристов.



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Источник: https://www.facebook.com/aquaculture.crossbreed/posts/9471780152885889
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