Мужчина купил мороженое и потерял дар речи, когда его открыл: что там было

Житель Таиланда Райбан Накленгбун хотел просто полакомиться мороженым в жаркий день, но эта покупка стала для него настоящим шоком. Раскрыв сверток, он обнаружил в десерте что-то похожее на глаз. Впоследствии стало ясно, что внутри его мороженого была змея.

Змея в мороженом. Фото из открытых источников

Удивленный мужчина задокументировал свою находку и опубликовал фото в соцсетях. Пост быстро набрал популярности и одни пользователи подошли к инциденту с юмором сообщая, что это "мороженое с дополнительным белком", другие не скрывали своего возмущения указывая, что не следует "покупать еду на улице".

Некоторые попытались определить, какая именно змея попала в мороженое. По их предположениям, это может быть молодая особь Chrysopelea ornata – древесная змея, распространенная в Юго-Восточной Азии. Взрослые особи достигают 70-130 см в длину, но в мороженом, вероятно, оказался молодой змей длиной около 20 см.

Хотя инцидент вызвал множество шуток, многие пользователи выразили серьезную обеспокоенность стандартами производства пищевых продуктов в стране. Несмотря на огласку, пока неизвестно, какая именно компания изготовила это мороженое, а местные власти не предоставили официальные комментарии.

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