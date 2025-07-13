Вечером 12 июля в селе Михайловка-Рубежовка в Киевской области произошел инцидент, едва не завершившийся трагедией для полиции. В 22:33 к стражам порядка обратилась 18-летняя девушка. Она сообщила, что ее отец ведет себя агрессивно, угрожает семье гранатой и огнестрельным оружием.

Мужчина бросил гранату в полицейских

По вызову немедленно прибыли сотрудники полиции Бучанского района и спецподразделение. Когда правоохранители вошли в дом, мужчина бросил в их сторону боевую гранату. После взрыва полицейские открыли ответный огонь, чтобы остановить злоумышленника. От полученных ранений 41-летний мужчина погиб на месте.



В результате взрыва пострадали пятеро полицейских — все они получили осколочные ранения. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь.



Во время обыска в доме нападающего нашли целый арсенал: четыре пистолета, пиротехническую гранату, охотничье ружье и нож.



По факту происшествия следователи открыли уголовные производства по двум статьям — незаконное обращение с оружием и покушение на жизнь работников правоохранительных органов. На месте трудятся сотрудники Государственного бюро расследований.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Американское издание The New York Times оказалось в центре скандала после публикации репортажа из приграничья Курской области России. Журналистка Нанна Гайтман провела шесть дней в регионе, где ее сопровождали бойцы российского подразделения "Ахмат" — формирование, известное участием в агрессии против Украины. Министерство иностранных дел Украины назвали такой шаг медиа "самым глупым решением".