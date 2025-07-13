Мужчина бросил гранату в полицейских: детали

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Ткачова Марія
Вечером 12 июля в селе Михайловка-Рубежовка в Киевской области произошел инцидент, едва не завершившийся трагедией для полиции. В 22:33 к стражам порядка обратилась 18-летняя девушка. Она сообщила, что ее отец ведет себя агрессивно, угрожает семье гранатой и огнестрельным оружием.
Мужчина бросил гранату в полицейских
По вызову немедленно прибыли сотрудники полиции Бучанского района и спецподразделение. Когда правоохранители вошли в дом, мужчина бросил в их сторону боевую гранату. После взрыва полицейские открыли ответный огонь, чтобы остановить злоумышленника. От полученных ранений 41-летний мужчина погиб на месте.
В результате взрыва пострадали пятеро полицейских — все они получили осколочные ранения. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь.
Во время обыска в доме нападающего нашли целый арсенал: четыре пистолета, пиротехническую гранату, охотничье ружье и нож.
По факту происшествия следователи открыли уголовные производства по двум статьям — незаконное обращение с оружием и покушение на жизнь работников правоохранительных органов. На месте трудятся сотрудники Государственного бюро расследований.