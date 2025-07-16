Ресторатор Миша Кацурин, мужчина певицы Нади Дорофеевой, открыл ресторан во Львове под названием "Китайский Привет" и отравился сам, а также еще 11 посетителей заведения. Об этом Кацурин сообщил в своем Instagram.

Муж Дорофеевой отравился в собственном ресторане во Львове

Кацурин написал, что из-за проверки заведение приостановило работу до выяснения обстоятельств.

"Предыдущая гипотеза — яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля. Я тоже ложусь в инфекционку, потому что состояние паскудное", — написал он.

По его словам, заведение оплатит счета за лечение всем отравившимся.

Также в ресторан вызвали санстанцию, которая уже проверила всех сотрудников, поверхности и продукты. Будут утилизированы все продукты, которые есть в ресторане, независимо от результатов проверки.

"Мы уже 10 лет кормим гостей и сейчас это примерно полмиллиона посетителей в год. Качество продуктов, процессов, стандартизация, безопасность – конечно, один из наших главных фокусов внимания. Впрочем, как нам объяснили в инфекционной – каждое лето в ресторанах происходит несколько аналогичных, так называемых "вспышек". К сожалению, на этот раз "вспышка" произошла с нами. Мы сделаем все для того, чтобы помочь каждому отравившемуся, сделаем все, чтобы исключить подобное в будущем. Извини, Львов. Нам очень жаль. Мы сделаем все и больше, чтобы исправиться! – пишет Кацурин.

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