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Недилько Ксения
Ресторатор Миша Кацурин, мужчина певицы Нади Дорофеевой, открыл ресторан во Львове под названием "Китайский Привет" и отравился сам, а также еще 11 посетителей заведения. Об этом Кацурин сообщил в своем Instagram.
Муж Дорофеевой отравился в собственном ресторане во Львове
Кацурин написал, что из-за проверки заведение приостановило работу до выяснения обстоятельств.
По его словам, заведение оплатит счета за лечение всем отравившимся.
Также в ресторан вызвали санстанцию, которая уже проверила всех сотрудников, поверхности и продукты. Будут утилизированы все продукты, которые есть в ресторане, независимо от результатов проверки.
"Мы уже 10 лет кормим гостей и сейчас это примерно полмиллиона посетителей в год.
Качество продуктов, процессов, стандартизация, безопасность – конечно, один из наших главных фокусов внимания. Впрочем, как нам объяснили в инфекционной – каждое лето в ресторанах происходит несколько аналогичных, так называемых "вспышек". К сожалению, на этот раз "вспышка" произошла с нами.
Мы сделаем все для того, чтобы помочь каждому отравившемуся, сделаем все, чтобы исключить подобное в будущем.
Извини, Львов. Нам очень жаль. Мы сделаем все и больше, чтобы исправиться! – пишет Кацурин.
Напомним, портал "Комментарии" писал , как распознать отравление арбузом и что нужно делать в первую очередь. Причиной отравления арбузом могут стать вредные бактерии, такие как Salmonella, Listeria и E. coli. Первые симптомы отравления могут проявиться через 2-6 часов после употребления зараженного продукта.