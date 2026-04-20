Мощный взрыв потряс Ровно: известно о множестве раненых, один в тяжелом состоянии

20 апреля около 13:00 на территории одного из предприятий вблизи Ровно произошел взрыв, который вызвал дальнейшее возгорание. После инцидента возник быстро распространявшийся пожар, однако спасателям удалось его локализовать и не допустить дальнейшего распространения огня.

Фото: из открытых источников

По информации полиции Ровенской области, в результате происшествия пострадали по меньшей мере восемь человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, другие получили травмы разной степени тяжести и переданы медикам. Данные по количеству пострадавших и их состоянию уточняются.

Правоохранители отметили, что взрыв произошел на территории предприятия, не имеющего отношения к химической промышленности, несмотря на его расположение неподалеку от известного промышленного объекта. В настоящее время рассматриваются разные версии причин инцидента, а окончательная правовая квалификация происшествия еще не определяется.

На месте чрезвычайной ситуации работают экстренные службы, следственно-оперативные группы и силовые структуры. Специалисты производят осмотр территории, фиксируют последствия взрыва и собирают необходимые материалы для установления обстоятельств происшествия.

Официальные органы подчеркивают, что ситуация находится под контролем, а основные усилия направлены на помощь пострадавшим и выяснение причин взрыва.

Следует отметить, что это не первый резонансный инцидент в регионе в последнее время. Ранее в Ровно фиксировали взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, в результате которого погибли и ранены. Также сообщалось о предотвращении возможного теракта благодаря работе СБУ, которая задержала подозреваемых в подготовке взрыва в одном из госучредительных объектов.

