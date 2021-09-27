Мощное землетрясение всколыхнуло остров Крит: разрушенные дома и напуганные люди

На греческом острове Крит в понедельник, 27 сентября, произошло мощное землетрясение, его сила составляла около 6 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает местное издание Kathimerini.

На Крите произошло землетрясение, фото с открытых источников

Землетрясение началось около 9 утра. По описанию свидетелей, он длился несколько минут и был ощутим по всей территории острова. По первым оценкам Института геодинамики, сила землетрясения составила 5,8 балла, эпицентр находился в 78 километрах от столицы Ираклиона. Есть погибшие — в районе Аркалохори от сильного землетрясения.

"Молния в воздухе" и "неожиданность" характеризует нынешнее землетрясение магнитудой 5,8 в Аркалохори, Ираклион, президент OASP, профессор Ефтимиос Леккас, выступая в Афинском агентстве.

"Это было землетрясение, которого мы не ожидали", — сказал он.

Пока в центре пожарной части сообщалось о многих повреждений зданий в селах Руссохория, Архонтико и Патсидерос. Спасатели уже работают в районе масштабным разрушениям. По словам заместителя мэра Минос -Педиады, Иоанниса Дракакиса, это работник, который выполнял реставрационные работы на Профитис Илиас.

Другой работник, который был с ним в часовне, спасся. Еще один гражданин села Пацидерос, который оказался в ловушке внутри своего дома, спасли, поскольку он не смог открыть дверь из-за повреждения, вызванные землетрясением. Некоторые граждане, которые, как сообщается, оказались в ловушке в аптеке, были эвакуированы самостоятельно.

По данным Генерального секретариата по вопросам гражданской защиты, девять человек получили ранения. Согласно показаниям и местными СМИ, землетрясение было длительный срок и сильно ощущался не только в Ираклионе, но и на всем острове, но и в других районах, таких как Санторини. Последовательность афтершока интенсивная, поскольку было две вибрации, 3,8 и 4,5 Рихтера.

Напомним, портал "Комментарии" информировал, что Украина всколыхнул землетрясение магнитудой 4,3 балла: какие области почувствовали толчки.





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