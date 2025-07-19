Молился и сдавал армию: священник передавал разведданные фсб

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Ткачова Марія
Прокуроры Донецкой областной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении клирика Украинской православной церкви, подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ России. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Священник передавал разведданные фсб
По данным следствия, в феврале 2025 г. настоятель двух храмов в Волновахском районе, имея сан протоиерея и подчиняясь Покровскому викариатству УПЦ (в юрисдикции Киевской митрополии), сознательно согласился сотрудничать с представителем спецслужбы страны-агрессора.
На связь с ним через Telegram вышел кадровый сотрудник ФСБ РФ. Во время переписки священнослужитель добровольно согласился передавать разведданные о позициях украинских защитников. В частности, он направлял координаты украинских военных, места строительства фортификаций, ремонт техники ВСУ и боевую активность САУ (самоходной артиллерийской установки).
Его "отчетность" была системной и детализированной — священник уточнял координаты, описывал объекты, представлявшие интерес для российской армии, и отдавал себе отчет, что эти данные могут привести к ракетным ударам по мирным городам.
Предателя разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины. После сбора доказательств ему инкриминировали государственную измену — ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. В настоящее время обвиняемый находится под стражей по решению суда.
Досудебное расследование проводило Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. За государственную измену, совершенное в условиях военного положения, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.