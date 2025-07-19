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Молился и сдавал армию: священник передавал разведданные фсб

Священник из Донбасса предстанет перед судом за государственную измену — передавал врагу позиции ВСУ

19 июля 2025, 19:34
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Ткачова Марія

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении клирика Украинской православной церкви, подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ России. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Молился и сдавал армию: священник передавал разведданные фсб

Священник передавал разведданные фсб

По данным следствия, в феврале 2025 г. настоятель двух храмов в Волновахском районе, имея сан протоиерея и подчиняясь Покровскому викариатству УПЦ (в юрисдикции Киевской митрополии), сознательно согласился сотрудничать с представителем спецслужбы страны-агрессора.

На связь с ним через Telegram вышел кадровый сотрудник ФСБ РФ. Во время переписки священнослужитель добровольно согласился передавать разведданные о позициях украинских защитников. В частности, он направлял координаты украинских военных, места строительства фортификаций, ремонт техники ВСУ и боевую активность САУ (самоходной артиллерийской установки).

Его "отчетность" была системной и детализированной — священник уточнял координаты, описывал объекты, представлявшие интерес для российской армии, и отдавал себе отчет, что эти данные могут привести к ракетным ударам по мирным городам.

Предателя разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины. После сбора доказательств ему инкриминировали государственную измену — ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. В настоящее время обвиняемый находится под стражей по решению суда.

Досудебное расследование проводило Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. За государственную измену, совершенное в условиях военного положения, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на базе отдыха в Звенигородском районе трагически завершился семейный отдых. Во время застолья между супругами вспыхнул конфликт, закончившийся роковым ударом шампуром в грудь. 26-летний мужчина погиб на месте.



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Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PjDd5ijXGwutS7URyjQsbtF8gjqmUprtiQUMNXt5aFkffyaejk8EmTmo99S3Mmnwl&id=100064700647939
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