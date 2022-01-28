Могилянка готовится к шестым перевыборам ректора из-за нарушений

27 января во время второго тура выборов президента в Киево-Могилянской академии произошел инцидент с повреждением урн и бюллетеней. В связи с этим итоги голосования могут быть признаны недействительными. В академии предлагают созвать внеочередное собрание академического сообщества и готовятся к новым, шестым перевыборам руководителя. Об этом сообщает издание "Апостроф".

Перевыборы в Киево-Могилянской академии

Профессор НаУКМА Ольга Гнатюк на своей странице в Facebook рассказала, что по факту похищения и повреждения бюллетеней правоохранители открыли уголовное производство.

"Дорогие Могилянцы, не знаю, как Вы, предполагаю однако, что так же как я — шокированы тем, что произошло на избирательном участке в НАУКМА. (Для не посвященных: злоумышленники, укравшие урну с голосами решили поиздеваться над нами как участниками выборов, над имиджем Могилянки и самим избирательным процессом). Отныне результат выборов в Могилянке — это уже не только дело Могилянского сообщества. Очевидно, к моменту завершения расследования очередного тура выборов не состоится (полиция открыла уголовное производство по факту похищения и повреждения бюллетеней). Мне кажется, в этой ситуации необходимо созвать внеочередное собрание академического сообщества, чтобы подумать над тем, (1) как разблокировать избирательный процесс, (2) как не допустить к отмене следующих выборов и продлению временности, которая приведет скорее к упадку университета", — написала Гнатюк.

Также о допущенных нарушениях во время голосования написала кандидат в президенты КМА Александра Гуменна. Она рассказала, что похищенная урна с бюллетенями на протяжении долгого времени не находилась на территории избирательного участка.

"Друзья, произошедшее вызвало шок. Я до сих пор не могу прийти в себя. Вера, которая и так едва теплилась, была просто растоптана. Как и я. Пока я не имею достоверной информации о причинах, мотивах, последствиях этого события и не хочу делать выводы на основе догадок, но имею факт: прямо с избирательного участка во время проведения второго тура выборов президента НаУКМА была похищена урна с бюллетенями, которая в течение длительного времени находилась за пределами избирательного участка, т.е. порядок в помещении для голосования не соблюден", — подчеркнула Александра Гуменна в своем посте в Facebook.

Впоследствии стало известно, что с заявлением о нарушении кандидата Гуменна обратилась в МОН, и попросила признать выборы в КМА несостоявшимися.

После инцидента участок продолжил работать. В то же время кандидат на пост президента КМА Сергей Квит призвал участников выборов продолжать голосовать.

В итоге по данным избирательной комиссии, он получил на 44 голоса больше, чем Гуменная. И не дождавшись результатов расследования инцидента, всех поздравил с завершением избирательного процесса и своей победой.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!