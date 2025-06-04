Мобилизированный убегал от ТЦК через окно: в терцентре объяснили ситуацию

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Кречмаровская Наталия
В среду в интернете распространялось видео, на котором мужчина фактически сидел на окне автобуса, а мужчины в военной форме пытались его затолкать в автобус. В сообщениях к видео значилось, что мобилизованный пытался убежать через окно. Эта ситуация произошла на дороге в Киеве.
Мобилизация. Иллюстративное фото
В Киевском городском терцентре объяснили, что в сети распространяется видео и информация, где говорится, что военнослужащие ТЦК силой задерживают гражданина.
По поводу действий военнослужащих объяснили, что они успели схватить мобилизованного за ноги и, придерживая извне, помогли ему вернуться в автобус. Держали мужчину, чтобы предотвращать возникновение опасной ситуации на дороге. После того, как мобилизованный был возвращен в автобус, поехали в учебный центр.
Напомним: портал "Комментарии" писал о случае силовой мобилизации в Одессе. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что волонтеру его центра сломали ключицу и возили по ВЛК, чтобы признать его пригодным. По данным нардепа, мужчине не оказали помощь, забрали паспорт и оставили в другом городе. Гончаренко заявил, что лично проконтролирует этот случай, а ТЦК не должны носить пиксель.
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