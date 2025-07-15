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Младенец выжил после падения в Австрийских Альпах: что произошло

Младенец из Германии выжил после падения с высоты 50 метров в Австрийских Альпах

15 июля 2025, 20:12
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Недилько Ксения

В Австрийских Альпах ребенок в возрасте всего десять недель из немецкого Лейпцига выжил после падения с горного склона высотой около 50 метров. Инцидент произошел в районе Ландек, когда семья из Германии гуляла в Тирольских горах. Об этом передает BILD.

Младенец выжил после падения в Австрийских Альпах: что произошло

Младенец выжил после падения в Австрийских Альпах: что произошло

Мать младенца, 23-летняя женщина, пыталась открыть калитку на пастбище, когда коляска с младенцем вдруг покатилась по склону. Она перевернулась несколько раз, и ребенок выпал из нее. Пострадавший был найден на горной лужайке под горой на высоте 1700 метров — он был серьезно ранен, но жив.

Рядом оказались сотрудники спасательной службы. Они оказали первую помощь на месте и вместе с матерью доставили ребенка в больницу. Сначала малыша осмотрели в районной клинике, а затем вертолетом перевезли в университетскую клинику Инсбрука. Там врачи заявили, что угрозы для жизни нет.

"Учитывая тяжесть происшествия, ребенку невероятно повезло", – заявил агентству APA представитель клиники Йоханнес Швамбергер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кривом Роге на Днепропетровщине 28-летний сожитель женщины избил ее 4-летнего сына. По данным местных СМИ, мальчик две недели лежал дома без медицинской помощи, в результате чего скончался.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, они оба задержаны, а делом о смертельном избиении 4-летнего мальчика процессуальное руководство осуществляет лично руководитель Днепропетровской областной прокуратуры.                                                                                                                                                                                               



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