Минное поле обнаружили под Харьковом (ФОТО)

Ежедневно шаг за шагом специалисты-взрывотехники в составе сводного отряда Национальной полиции обследуют каждый сантиметр сельскохозяйственных угодий Чугуевского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию МВД Украины.

Работа саперов в Харьковской области. Фото: МВД Украины

Со временем разминировать поля становится все опаснее. Под влиянием погодных явлений в любой момент мины могут сдетонировать. Только за три дня специалисты уже обезвредили более 30 мин ТМ-62П3.

Взрывотехники продолжают без устали очищать нашу землю от взрывоопасных предметов, оставленных врагом.

Подобные работы ведутся и в Херсонской области. По данным ГСЧС, саперы очищают от взрывоопасных предметов сельскохозяйственные угодья на севере региона. В полях находятся боеприпасы, гранаты – взрывоопасные остатки после ведения боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

За 7 километров до фронта: коммунальщикам Донбасса выдают каски и бронежилеты

Представители международной организации "Кимоникс Интернешнл" передали Покровску 30 бронежилетов и 30 касок, чтобы обеспечить безопасность работников коммунальных служб на объектах инфраструктуры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Эти средства станут надежной защитой для коммунальщиков, которые несмотря на угрозы обстрелов и опасности, продолжают ремонтировать коммуникации, поддерживать чистоту и максимально обеспечивать возможные услуги для жителей общины.

"От всего общества и коммунальных работников искренне благодарим организацию "Кимоникс Интершнал" за этот вклад в защиту наших людей. Благодаря такой поддержке мы можем продолжать работу, обеспечивая необходимые услуги для жителей даже в этих сложных условиях", — отметил руководитель гуманитарного штаба Покровской ГВА Дмитрий Ермолович.