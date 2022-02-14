"Минирования" Кривого Рога могут происходить с целью срыва выборов мэра — политолог

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Станислав Молчанов
К волне массовых "минирований" объектов социальной инфраструктуры в Кривом Роге может иметь отношение Служба безопасности Украины. Об этом в Facebook сообщил директор Института мировой политики Евгений Магда, передает издание delo.
СБУ - фото из открытых источников
По информации политолога, вероятная цель атаки — не допустить проведение выборов мэра Кривого Рога, которые должны были состояться 27 марта 2022 года.
Магда отметил, что ставка власти на дестабилизацию ситуации в Кривом Роге крайне опасна. Регион может пострадать одним из первых в случае полномасштабного вторжения российских войск.
Тактику "минирований" при такой внешней угрозе эксперт назвал "недальновидной и преступной".
Авторы материала отмечают, что с середины января в Кривом Роге массово "минируют" школы, детские сады, медучреждения, здания судов и органов местной власти.
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