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"Минирования" Кривого Рога могут происходить с целью срыва выборов мэра — политолог

Со средины января лжеминированию подверглись уже несколько десятков объектов города

сегодня, 11:12
Автор:

Станислав Молчанов
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К волне массовых "минирований" объектов социальной инфраструктуры в Кривом Роге может иметь отношение Служба безопасности Украины. Об этом в Facebook сообщил директор Института мировой политики Евгений Магда, передает издание delo. 

"Минирования" Кривого Рога могут происходить с целью срыва выборов мэра — политолог

СБУ - фото из открытых источников

По информации политолога, вероятная цель атаки — не допустить проведение выборов мэра Кривого Рога, которые должны были состояться 27 марта 2022 года.

"Нормальное функционирование города под угрозой. Таким нехитрым способом "слуги народа" могут пытаться сорвать выборы городского головы, которые не очень хотели назначать. Они могут их проиграть Юрию Вилкулу — ветерану местного самоуправления, влияние которого остается мощным", — написал эксперт.

Магда отметил, что ставка власти на дестабилизацию ситуации в Кривом Роге крайне опасна. Регион может пострадать одним из первых в случае полномасштабного вторжения российских войск.

Тактику "минирований" при такой внешней угрозе эксперт назвал "недальновидной и преступной".

"Обидно, когда авторитет СБУ падает в стране, воюющей восьмой год. Еще более досадно, когда действия, к которым могжет иметь отношение спецслужба подрывают базовые основы демократии. Создавая фейковые "минирования", можно пропустить реальную диверсионную активность в городе, где десятки промышленных предприятий, которое является сердцем целого промышленного региона", — написал Евгений Магда.

Авторы материала отмечают, что с середины января в Кривом Роге массово "минируют" школы, детские сады, медучреждения, здания судов и органов местной власти. 


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Источник: https://delo.ua/politics/krivoi-rog-miniruet-sbu-ctoby-sorvat-besperspektivnye-dlya-slug-vybory-mera-politolog-392728/
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