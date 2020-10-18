Минимум 14 человек погибли после взрыва в воскресенье

По меньшей мере 14 человек погибли, 119 человек получили ранения в результате взрыва автомобиля у местного отделения полиции в городе Гор в центральной части Афганистана. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на главврача больницы.

По данным источника, все погибшие — гражданские, которые в этот момент находились рядом с автомобилем. Власти обвиняют в теракте представителей группировки "Талибан", однако та на себя ответственность пока не взяла.

На данный моменте на месте событий полиция и медики выясняют, что на самом деле случилось и что стало причиной взрыва.

Как ранее сообщали "Комментарии", в США прогремела серия взрывов.

Согласно оперативной информации, в результате взрывов начался пожар. От огня пострадало минимум 13 человек: с ожогами разной степени их доставили в больницу. Известно, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас копы выясняют, был ли катер частным или чартерным, а также что стало причиной взрывов на плавсредстве.





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