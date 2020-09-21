Миллионы и лимоны: как коррупционеры из Укрзализныци прятали деньги в холодильнике (ФОТО)

Украденные миллионы сотрудниками "Укрзализныци" СБУ обнаружила в холодильнике рядом с лимонами. Фото опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Фото: СБУ

Так, руководители АО "Укрзализныця" организовали коррупционную схему в контейнерных перевозках. Как рассказали правоохранители, были созданы искусственные барьеры для работы, чтобы привлечь подрядчиков, потом была выбрана подконтрольная "прокладка", которая монополизировала все направление. Всего через эту фирму разворовали более 4 миллионов гривен. При этом, часть украденного спрятали в неожиданном месте - холодильнике.

В ходе обысков в Киеве и Одессе правоохранители изъяли оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также наложен арест на более 1,2 миллиона грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов).

Напомним, "бананы" за 17 млн долларов нашли в Одесской области. Отмечается, что это рекордная партия кокаина. Правоохранители показали фото и видео.

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