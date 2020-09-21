kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.09.2020

BTC/USD

10611.24

ETH/USD

348.88

LTC/USD

44.55

НБУ 21.09.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Миллионы и лимоны: как коррупционеры из Укрзализныци прятали деньги в холодильнике (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Миллионы и лимоны: как коррупционеры из Укрзализныци прятали деньги в холодильнике (ФОТО)

Такой тайник украденных средств поразил даже сотрудников СБУ

сегодня, 14:36
Автор:

Таисия Ерохина

Украденные миллионы сотрудниками "Укрзализныци" СБУ обнаружила в холодильнике рядом с лимонами. Фото опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Миллионы и лимоны: как коррупционеры из Укрзализныци прятали деньги в холодильнике (ФОТО)

Фото: СБУ

Так, руководители АО "Укрзализныця" организовали коррупционную схему в контейнерных перевозках. Как рассказали правоохранители, были созданы искусственные барьеры для работы, чтобы привлечь подрядчиков, потом была выбрана подконтрольная "прокладка", которая монополизировала все направление. Всего через эту фирму разворовали более 4 миллионов гривен. При этом, часть украденного спрятали в неожиданном месте - холодильнике.

В ходе обысков в Киеве и Одессе правоохранители изъяли оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также наложен арест на более 1,2 миллиона грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов).

Напомним, "бананы" за 17 млн долларов нашли в Одесской области. Отмечается, что это рекордная партия кокаина. Правоохранители показали фото и видео.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!