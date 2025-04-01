Микроавтобус врезался в грузовик: в Австрии погибли четверо украинок

Ужасная авария произошла на Южном автобане в Австрии. Микроавтобус с украинцами врезался в грузовик. В результате ДТП погибли четыре женщины, еще четыре человека получили тяжелые травмы.

Авария в Австрии. Фото: Stamberg/P.Lechner

ДТП произошло 1 апреля около 6:20 утра вблизи поселения Зеебенштайн в направлении Вены. По предварительным данным полиции, грузовик с полуприцепом выезжал с парковочной площадки на полосу разгона, когда в него врезался микроавтобус.

"По моей информации, грузовик, вероятно, выезжал со стоянки, когда произошло столкновение", – сообщил спикер полиции Йоган Баумшлагер.

В момент аварии в микроавтобусе находились восемь граждан Украины, в том числе водитель-мужчина и семь пассажирок. Четверо женщин погибли на месте. Остальные четверо пассажиров получили серьезные травмы. Спасателям пришлось их вызволять из истерзанного автомобиля. Пострадавших госпитализировали в больницы в Нижней Австрии и Бургенланде.

На место происшествия срочно прибыли экстренные службы. В их составе были три вертолета медицинской помощи, девять пожарных машин, девять автомобилей скорой помощи и полицейские экипажи. Авария вызвала серьезные пробки – движение в направлении Вены было перекрыто почти на четыре часа, а очередь автомобилей растянулась на десять километров.

Фото: Stamberg/P.Lechner

Полиция уже начала расследование, но установить точные обстоятельства аварии пока сложно. Полиция допрашивает двух водителей грузовика, которые оказались граждане Перу. Причины столкновения выясняются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странах, где украинские водители чаще всего попадают в ДТП.

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