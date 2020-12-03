«Микитась уже на свободе»: Майборода заявил, что его могут убить

Подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася отпустили из-под стражи. Об этом сообщил в Facebook генеральный директор входящей в госкорпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода. Фото: delo.ua

"Основным аргументом НАБУ по аресту Микитася, были его угрозы убить свидетелей. В том числе меня. Микитась уже на свободе. Всё, что произойдет дальше — ответственность НАБУ!" — написал Майборода.

Затем в комментариях появился и сам Микитась.

"Четыре года всеми процессами ты рулил, с осени прошлого безраздельно с соседом своим — а "виноват все Максим"?" — говорится в его сообщении.

По данным УП, Микитась пошел на сотрудничество со следствием. Сообщается, что на заседании Микитась пошел на сделку со следствием, частично признал свою вину и согласился компенсировать убытки государству. Со вчерашнего дня его забрали из СИЗО, и теперь он находится под круглосуточным домашним арестом.

Как ранее сообщалось, Национальное антикоррупционное агентство публично обвинило генпрокурора Ирину Венедиктову в покрывании коррупционеров и давлении на следствие. Так, стало известно, что по информации НАБУ, 1 декабря Венедиктова без изучения материалов уголовного дела и правовых оснований изменила процессуальных руководителей в ведении уголовного дела о незаконном завладении 81 миллиона гривен, принадлежащих Нацгвардии. Представители ведомства хотели вручить подозрение по этому делу заместителю главы ОП Олегу Татарову.

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