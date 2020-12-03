«Микитась уже на свободе»: Майборода заявил, что его могут убить

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Таисия Ерохина
Подозреваемого в
причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-владельца
строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася отпустили из-под
стражи. Об этом сообщил в Facebook генеральный директор входящей в
госкорпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег
Майборода. Фото: delo.ua
Фото: delo.ua
Затем в комментариях появился и сам Микитась.
По данным УП, Микитась пошел на сотрудничество со следствием. Сообщается, что на заседании Микитась пошел на сделку со следствием, частично признал свою вину и согласился компенсировать убытки государству. Со вчерашнего дня его забрали из СИЗО, и теперь он находится под круглосуточным домашним арестом.
Как ранее сообщалось, Национальное антикоррупционное агентство публично обвинило генпрокурора Ирину Венедиктову в покрывании коррупционеров и давлении на следствие. Так, стало известно, что по информации НАБУ, 1 декабря Венедиктова без изучения материалов уголовного дела и правовых оснований изменила процессуальных руководителей в ведении уголовного дела о незаконном завладении 81 миллиона гривен, принадлежащих Нацгвардии. Представители ведомства хотели вручить подозрение по этому делу заместителю главы ОП Олегу Татарову.
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