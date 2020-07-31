МИД получил список задержанных Беларусью боевиков "ЧВК Вагнера"

"Список задержанных Беларусью граждан мы получили, и МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения этими лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях. Я хочу подчеркнуть, что здесь вопрос не только в том, сколько там украинцев и кто они, а вопрос шире. Также действительно очень важно установить, кто из участников этого списка участвовал в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований, и, собственно говоря, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений ", - отметил Кулеба.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на самом деле произошло в Беларуси во время задержания боевиков.