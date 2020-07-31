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МИД получил список задержанных Беларусью боевиков "ЧВК Вагнера"

Теперь компетентные органы сверят его со своими данными

сегодня, 12:47
Автор:

Владимир Лавский
МИД получил список задержанных Беларусью боевиков "ЧВК Вагнера"

Министерство иностранных дел Украины получило список задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании Вагнера и передаст этот документ компетентным органам для проверки на предмет совершения этими лицами преступлений в Украине и участия в военных действиях. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге, передает "Укринформ". 

"Список задержанных Беларусью граждан мы получили, и МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения этими лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях. Я хочу подчеркнуть, что здесь вопрос не только в том, сколько там украинцев и кто они, а вопрос шире. Также действительно очень важно установить, кто из участников этого списка участвовал в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований, и, собственно говоря, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений ", - отметил Кулеба.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на самом деле произошло в Беларуси во время задержания боевиков. 


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