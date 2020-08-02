Медведчук с женой прибыли в аннексированный Крым, - СМИ

Оппозиционный парламентарий и одиозный политик Виктор Медведчук приехал со своей известной супругой Оксаной Марченко в оккупированный Крым. Об этом сообщает издание "Новое время".

Так, по данным издания, знаменитая чета пересекла КПВВ Каланчак сегодня в 14:30 на личном микроавтобусе Мерседес Вито.

По данным источника, Виктора Медведчука и жену сопровождали еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все - граждане Украины.

Известно, что у знаменитых супругов под Ялтой расположено роскошное поместье, которое, также по информации различных украинских СМИ, появилось на месте противотуберкулезного санатория.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще накануне 2020 года украинское правительство решило упростить пересечение границы с Крымом для несовершеннолетних. Так, если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины. Также пересечение будет возможно при наличии информации об обучении в ЕГЭБО.

Как сообщало издание "Комментарии", вступило в силу постановление Кабинета министров Украины № 474, которое вносит изменения в порядок перемещения через украинские КПВВ на админгранице с аннексированным Крымом детей, не достигших 16-летнего возраста.



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