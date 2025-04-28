Массовый блекаут в Европе: Испания, Португалия и Франция без электроэнергии

28 апреля обширные районы Пиренейского полуострова остались без электроснабжения. Около полудня по местному времени часть Испании, Португалии, а также некоторые регионы Франции и Андорры столкнулись с масштабными перебоями, парализовавшими города, транспорт и связь.

Отключение света в Европе. Фото из открытых источников

Отключение электроэнергии началось около 12:30. Сразу после этого жители Мадрида, Барселоны, Валенсии, Севилии, Лиссабона и Памплоны начали массово сообщать в соцсетях о перебоях со светом и мобильной связью.

В отдельных районах выключились светофоры, остановилось метро, а больницы перешли на аварийное питание от генераторов. Большие аэропорты, в том числе мадридский Барахас, остались без электричества, что привело к задержкам и отмене рейсов.

В Испании и Португалии проблемы с мобильным интернетом и телефонными сетями стали массовыми. Также сообщается о сбоях на западе Франции и Андорре. Кроме того, перебои фиксировались даже в Бельгии.

Правительство Испании созвало экстренное заседание в Монклоа для координации действий и контроля над кризисом. Власти Португалии и Франции также находятся в режиме повышенной готовности.

Официальная причина массового отключения пока не названа. Однако эксперты не исключают возможности кибератаки на энергетическую инфраструктуру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка известила о готовности России к диверсиям по всей Европе. Главная задача Москвы – дестабилизировать ситуацию среди партнеров Украины.

Также "Комментарии" писали о том, как обезьяна оставила без света всю страну спровоцировав массовые отключения электроэнергии.