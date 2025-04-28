logo

BTC/USD

94719.65

ETH/USD

1794.14

LTC/USD

86.28

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

47.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Массовый блекаут в Европе: Испания, Португалия и Франция без электроэнергии
commentss НОВОСТИ Все новости

Массовый блекаут в Европе: Испания, Португалия и Франция без электроэнергии

Жители Испании, Португалии, Франции и других стран столкнулись с массовым отключением света в Европе.

сегодня, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

28 апреля обширные районы Пиренейского полуострова остались без электроснабжения. Около полудня по местному времени часть Испании, Португалии, а также некоторые регионы Франции и Андорры столкнулись с масштабными перебоями, парализовавшими города, транспорт и связь.

Массовый блекаут в Европе: Испания, Португалия и Франция без электроэнергии

Отключение света в Европе. Фото из открытых источников

Отключение электроэнергии началось около 12:30. Сразу после этого жители Мадрида, Барселоны, Валенсии, Севилии, Лиссабона и Памплоны начали массово сообщать в соцсетях о перебоях со светом и мобильной связью.

В отдельных районах выключились светофоры, остановилось метро, а больницы перешли на аварийное питание от генераторов. Большие аэропорты, в том числе мадридский Барахас, остались без электричества, что привело к задержкам и отмене рейсов.

В Испании и Португалии проблемы с мобильным интернетом и телефонными сетями стали массовыми. Также сообщается о сбоях на западе Франции и Андорре. Кроме того, перебои фиксировались даже в Бельгии.

Правительство Испании созвало экстренное заседание в Монклоа для координации действий и контроля над кризисом. Власти Португалии и Франции также находятся в режиме повышенной готовности.

Официальная причина массового отключения пока не названа. Однако эксперты не исключают возможности кибератаки на энергетическую инфраструктуру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка известила о готовности России к диверсиям по всей Европе. Главная задача Москвы – дестабилизировать ситуацию среди партнеров Украины.

Также "Комментарии" писали о том, как обезьяна оставила без света всю страну спровоцировав массовые отключения электроэнергии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.euronews.com/my-europe/2025/04/28/spain-portugal-and-parts-of-france-hit-by-massive-power-outage
Теги:

Новости

Все новости