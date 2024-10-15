Массовые заминирования: полиция проверила все объекты

Подавляющее большинство сообщений о заминировании поступило с российских IP-адресов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Проверка зданий. Фото: НПУ

Обработано более 2000 вызовов, в основном это информация о минировании админзданий. По факту заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан возбуждены уголовные производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера, 14 октября, по всем регионам государства в электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступили анонимные письма о заминировании их зданий. Подразделениями полиции отработаны все заведения, о которых поступали сигналы о заминировании – все они оказались ложными.









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Ночью, 15 октября, около 02:30, враг атаковал город Николаев, предварительно ракетами типа С-300. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

В городе около 2:30 прозвучала серия взрывов. После этого была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики. Повторные взрывы были слышны в 02:33, еще серия взрывов раздалась в 02:37. Канал Воздушных сил сообщал об угрозе применения баллистического вооружения, а затем — о скоростных целях на Николаев.

По данным главы ОВА, поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации. В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, из них троим оказана амбулаторная помощь.

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