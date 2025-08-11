Массовые уклонения от мобилизации: что выявили масштабные проверки отсрочек

В Офисе Генерального прокурора сообщили о результатах спецоперации "Опекун", в рамках которой проверили документы, предоставляющие право получить отсрочку от мобилизации. Обнаружили многочисленные нарушения – военнообязанные использовали поддельные медицинские документы.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Отмечается, что о подозрении объявили 27 мужчинам. Также в ТЦК передали необходимую информацию для проверки обоснованности предоставленных отсрочек. В Офисе Генпрокурора уточнили, что провели третий этап специальной операции "Опекун".

"По данным следствия, участники схемы подавали в воинские части справки о якобы тяжелых болезнях или инвалидности родственников, нуждающихся в постоянном уходе, или же о собственной непригодности к службе", — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что в ряде случаев обнаружили полностью фиктивную медицинскую документацию, а данные об обращениях к врачам отсутствуют. Даже обнаруживали факты преднамеренного самоувечья.

В рамках спецоперации было проведено более 60 обысков в Киеве, Киевской, Ровенской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Специалисты изъяли поддельные справки, медицинскую документацию и другие доказательства использования фальшивых документов во избежание военной службы.

Досудебное расследование по уголовным производствам по ч. 4 ст. 409, ст. 336, ст. 358, ч. 3 ст. 190 УК Украины продолжается. Правонарушителями, по данным Офиса Генпрокурора, грозит до 10 лет лишения свободы.

В Офисе Генпрокурора отметили, что ранее разоблачили около 100 фактов подделки документов во избежание военной службы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему работников ТЦК нужно немедленно забрать с улиц.