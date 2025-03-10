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Массовые пожары в Украине: в ГСЧС назвали, кто виноват

В Украине горят тысячи гектаров земли, животные убегают в отчаянии

сегодня, 16:46
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Недилько Ксения

Более 2,5 тысяч пожаров в экосистемах возникло в течение выходных: выгорело почти 2 тысячи гектаров украинской земли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Массовые пожары в Украине: в ГСЧС назвали, кто виноват

Пожары в экосистемах

Закарпатье: поджигатели уничтожили территорию площадью 76,16 га – это как целое село в Хустском районе.

Винниччина: из-за возгорания сухостоя пострадали три человека – двое мужчин (46 и 75 лет) получили травмы, еще один отравился продуктами горения. Пламя перекинулось на хозяйственные постройки. Травмированные в результате пожаров также есть в Полтавской и Сумской областях.

Волынь: только за последнюю неделю спасатели составили 59 протоколов за факты сжигания сухой растительности и нарушения пожарной безопасности.

Тернопольщина: за выходные ликвидировано 59 пожаров, спасены от уничтожения 12 зданий и автомобиль. В Хмельницкой области огонь уничтожил 9 частных сооружений и более 50000 кв.м. земли.

Безумное количество пожаров зафиксировано на Житомирщине — 144 возгорания на общей площади более 150 га. На площади 150 га сгорело все!

Спасатели опубликовали видео со Львовщины, где горит сухостой, а оттуда бегут животные, до этого жившие в этой экосистеме.

"Пламя безжалостно уничтожает леса, луга, поля. Животные в отчаянии убегают, а дым окутывает небо, превращая день в мрак. Все это – последствия человеческой безответственности.

Сжигание сухой травы – это не уборка, а экологическая катастрофа! Кроме ущерба природе, это еще и уголовная ответственность и штраф.

Остановим огонь вместе! Если видишь поджигателя – не будь равнодушным, вызывай ГСЧС или полицию", – отмечают в ГСЧС.



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