Массовые минирования по Украине: что говорят в полиции

По регионам государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступают анонимные письма о заминировании зданий. Проводятся проверки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

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Сообщения о заминировании поступают в школы, высшие учебные заведения, суды, налоговую службу и другие структуры в основном в областных центрах.

"Национальная полиция Украины уже не первый год сталкивается с такого рода сообщениями, наработан соответствующий алгоритм реагирования на такие события. Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции достаточно, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы. Призываем граждан быть внимательными и оказывать содействие полиции в исполнении ими служебных обязанностей. По результатам проверок сообщим дополнительно", – отметили в полиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Коровы зашли на плотно заминированное поле: что с животными

В с. Евгеньевка Снигиревской громады Николаевской области местный пастух пас скот на плотно заминированном поле. В результате детонации боеприпасов пострадали 4 животных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Одна из владелиц животных, узнав об инциденте, побежала в поле за своей коровой. Остановившись, увидела рядом предметы, снаружи похожие на взрывоопасные. Из опасной зоны женщина была эвакуирована взрывотехникой Нацполиции: она не пострадала. Саперы ГСЧС из Одесской области, которые помогают разминировать Николаевщину, обследовали территорию рядом с травмированными животными и обнаружили противопехотную мину ПМН-2.