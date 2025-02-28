Массовые бытовые преступления украинских военных: что известно

Центр противодействия дезинформации СНБО фиксирует очередную дезинформационную кампанию врага по распространению фейков о якобы массовых бытовых уголовных преступлениях украинских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ЦПД.

Иллюстративное фото

Отмечается, что пропагандистские ресурсы России пытаются вбрасывать в украинское инфопространство многочисленные сообщения типа "боевик ВСУ зарезал жену за водку" или "вернулся с фронта и устроил резню". Для правдоподобия такие сообщения часто иллюстрируются новостными скриншотами с украинских сайтов.

На самом деле все эти вбросы дезинформационные. Враг находит на украинских сайтах подлинные сообщения о бытовых преступлениях, дополняет их вымышленными деталями, якобы преступник был военным. После чего пытается масштабировать распространение этих фейков.

"Эта кампания является частью усилий кремля по дискредитации сил обороны Украины в глазах украинского населения и провоцирования раскола между гражданскими украинцами и военными. Доверяйте только верифицированным источникам информации", – отмечают в ЦПД.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропаганда писала о том, что ВСУ якобы издеваются над местными жителями в Курской области. Однако уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вернувшиеся из плена россияне и жители Курщины рассказывали, что украинцы кормили их и делились с ними последним.

"z-военкор" Александр Коц также подтвердил слова Москальковой о том, что бойцы ВСУ помогали мирным жителям Курской области:

"Тих из них, которых вернули через Беларусь, мы встречали с Москальковой вместе. И я опросил десятка полтора человек. Никто не рассказывал о зверствах ВСУ. Наоборот вспоминали, что и хлеб привозили, и дрова, и пайки. И в Сумы в больницу вывозили. И даже в роддом. И в Сумскую область они добровольно поехали".