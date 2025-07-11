Массовое уклонение от мобилизации: разоблачили очередную масштабную схему

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Кречмаровская Наталия
В Житомире разоблачили схему уклонения от мобилизации — заведующая отделением одной из больниц Житомира и ее сообщники наладили схему уклонения от мобилизации.
Мобилизация. Иллюстративное фото
По данным ГБР, женщины массово изготовляли для военнообязанных мужчин документы по назначению группы инвалидности. Отмечается, что незаконная деятельность злоумышленницы началась с октября 2024 года. В ГБР сообщили, что заведующая отделения входила в состав экспертной команды больницы, которая вместо МСЭК определяет и присваивает инвалидность. Она готовила для желающих ряд медицинских документов, в том числе историю болезни с поддельными данными о длительном лечении в медицинских учреждениях.
По данным Бюро, фигуранты могли оформить фальшивые документы для более чем 100 военнообязанных.
Полный круг медиков и должностных лиц, которые могли действовать в разоблаченной схеме, устанавливает следствие.
Отмечается, что фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Напомним: портал "Комментарии" писал о задержании 21 организатора "схем для уклонистов".