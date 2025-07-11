Массовое уклонение от мобилизации: разоблачили очередную масштабную схему

В Житомире разоблачили схему уклонения от мобилизации — заведующая отделением одной из больниц Житомира и ее сообщники наладили схему уклонения от мобилизации.

Мобилизация. Иллюстративное фото

По данным ГБР, женщины массово изготовляли для военнообязанных мужчин документы по назначению группы инвалидности. Отмечается, что незаконная деятельность злоумышленницы началась с октября 2024 года. В ГБР сообщили, что заведующая отделения входила в состав экспертной команды больницы, которая вместо МСЭК определяет и присваивает инвалидность. Она готовила для желающих ряд медицинских документов, в том числе историю болезни с поддельными данными о длительном лечении в медицинских учреждениях.

"Общее решение о назначении группы инвалидности принималось на основании этих документов и при активном участии заведующей отделением, которая влияла на других врачей. Посредница проводила всю коммуникацию с потенциальными клиентами. Стоимость такой услуги составляла 5,5 тыс. долларов с каждого лица", — говорится в сообщении ГБР.

По данным Бюро, фигуранты могли оформить фальшивые документы для более чем 100 военнообязанных.

Полный круг медиков и должностных лиц, которые могли действовать в разоблаченной схеме, устанавливает следствие.

"Заведующая отделением подозревается в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), ее сообщница — в получении средств за влияние на принятие решения (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)", — уточнили в ГБР.

Отмечается, что фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним: портал "Комментарии" писал о задержании 21 организатора "схем для уклонистов".