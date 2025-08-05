Массовое отравление в детском лагере во Львовской области: десятки детей госпитализированы

Во Львовской области госпитализировали более двух десятков детей с признаками острой кишечной инфекции. Инцидент произошел в детском лагере "Friendly Camp" в поселке Славское.

Отравление детей в детском лагере во Львовской области. Фото из открытых источников

Вечером 4 августа, около 22:20, полиция получила сообщение о возможном массовом отравлении в детском лагере "Friendly Camp", расположенном в курортном поселке Славское, Стрыйского района Львовской области. К утру 5 августа 25 детей в возрасте от 9 до 12 лет были госпитализированы в медицинские учреждения Стрыя, Дрогобыча, Сколе и Львова с симптомами острой кишечной инфекции. Все пострадавшие прибыли в лагерь из разных областей Украины.

Как сообщила глава Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко-Тимко, неизвестно, какой именно продукт привел к отравлению детей в детском лагере на Львовщине.

"В настоящее время работает группа оперативного реагирования. Пока неизвестно, что ели пострадавшие и что стало причиной", — сообщила Иванченко-Тимко.

К моменту попадания в больницу все госпитализированные находились в состоянии средней тяжести.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины о нарушении санитарных правил и норм, что повлекло массовое отравление. Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во львовском ресторане отравились более 70 человек. Все они заказывали десерт под названием "Сингапурский чизкейк".

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