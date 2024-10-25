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Массово задерживают администраторов и пользователей Telegram-каналов: что происходит

Задержание произвели в Хмельницкой, Винницкой областях и Киеве

сегодня, 16:50
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Кречмаровская Наталия

СБУ и Национальная полиция задержали 19 администраторов и пользователей Telegram-каналов, пытавшихся сорвать мобилизацию и публиковав локации ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

Массово задерживают администраторов и пользователей Telegram-каналов: что происходит

Фото СБУ

Также, по данным СБУ, задержанные снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в том числе представителях ТЦК.

В Хмельницкой области заблокирована подрывная деятельность сразу 14 человек, публично призывавших военнообязанных уклоняться от мобилизации. В частности, задержанные публиковали места пребывания и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции.

Для распространения контента они администрировались десятки групп в Telegram и Вайбере.

В Киеве разоблачены четыре жителя столицы, которые публиковали в чатах Telegram-каналов геолокации мобильных блокпостов на территории Киевщины. Для маскировки преступных действий злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.

В Винницкой области будут судить 30-летнего уклониста, который, кроме того, что сам скрывался от призыва, еще и агитировал на своем Telegram-канале последовать его примеру.

Следователи СБУ, на основании полученных доказательств, уже сообщили пяти задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Пока планируется сообщить о подозрении другим фигурантам. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Массово задерживают администраторов и пользователей Telegram-каналов: что происходит - фото 2
Массово задерживают администраторов и пользователей Telegram-каналов: что происходит - фото 3
Массово задерживают администраторов и пользователей Telegram-каналов: что происходит - фото 4
Массово задерживают администраторов и пользователей Telegram-каналов: что происходит - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове работники ТЦК применили силу.




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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-vykryly-19-osib-yaki-cherez-telehramkanaly-namahalysia-zirvaty-mobilizatsiiu-v-ukraini
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