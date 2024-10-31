Массово блокируют группы в социальных мессенджерах во Львовской области: причины объяснили в СБУ

В Львовской области Служба безопасности Украины заблокировала еще 13 групп в социальных мессенджерах. В СБУ сообщают, что эти группы срывали мобилизацию в регионе, сообщает портал “Комментарии”.



Иллюстративное фото

По данным управления СБ Украины во Львовской области, в течение октября 2024 года киберспециалисты СБУ прекратили деструктивную деятельность 13 интернет-сообществ в соцсетях Viber, Telegram и Tik-Tok, препятствовавших мобилизации во Львовской области.

“Аудитория этих ресурсов насчитывала около 140 тысяч пользователей. Участники групп "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесткам и призывали скрываться от представителей ТЦК и СП. Эти группы пользовались спросом среди мужчин, пытавшихся уклониться от воинского долга”, — сообщили в управлении.

По данным СБУ, некоторые администраторы скрывали свои контактные данные в настройках групп, чтобы избежать ответственности за препятствование мобилизации.

Также, чтобы минимизировать риски разоблачения, создавали "частные" группы со скрытыми контактами участников.

Однако, несмотря на усилия, киберспециалисты службы безопасности установили лиц администраторов и заблокировали группы, в которых сообщали информацию о передвижении военнослужащих, в частности о мероприятиях, проводимых работниками ТЦК.

У одного из администраторов, во время обысков, изъяли телефон, через который осуществлялась противоправная деятельность.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

"Также СБУ изучает собранную доказательную базу и решается вопрос о процессуальном статусе других администраторов. В целом в 2024 году СБУ заблокировала 30 групп на платформах которых распространялась информация о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил”, — отметили в СБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что массово задерживают администраторов ТГ-каналов.



