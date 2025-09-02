Масштабы взяточничества ужасают: на Закарпатье систематически требовали деньги с военных

На Закарпатье заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей разоблачили на взятке. В ГБР сообщили, что он организовал схему систематических поборов с подчиненных.

В Бюро отметили, что завершили досудебное расследование — обвинительный акт направлен в суд.

"В течение длительного времени должностное лицо требовало от военнослужащих деньги за решение различных служебных вопросов — от оформления отпусков до сокрытия дисциплинарных нарушений. В частности, за вознаграждение фигурант обещал не сообщать о самовольном покидании места службы, способствовать переводу в другие подразделения и избеганию командировки в район боевых действий", — сообщили в ГБР.

Размер взяток зависел от обстоятельств и возможностей военнослужащих. "Стоимость" услуг колебалась от 30 тыс. грн до 3 тыс. долл.

Заместитель командира, во время реализации одной из "сделок" предложил вернувшемуся после СЗЧ солдату помочь с переводом на тыловую должность. Требовал за такую услугу 1 тыс. долл. Задержали фигуранта при получении второй части взятки — 500 дол.

В ГБР сообщили, что чиновника будут судить по ч. 2 ст. 369-2 УКУ – принятие предложения и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

